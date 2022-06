Tennisster Rus verliest op Wimbledon van Amerikaanse qualifier

Het is Arantxa Rus niet gelukt om voor het eerst sinds 2012 de eerste ronde van Wimbledon te overleven. De beste tennisster van Nederland verloor met 6-1 6-4 van de Amerikaanse qualifier Catherine Harrison, de nummer 262 van de wereld.

De 28-jarige Harrison maakte het na een uur en 18 minuten af met een ace, waarna ze vol ongeloof de overwinning vierde. Rus verliet baan 16 direct gefrustreerd.

De Nederlandse maakte vooral in de eerste set een onwennige indruk. Ze had moeite met het afwisselende spel van de Amerikaanse, die veelvuldig het net opzocht en Rus ontregelde met sliceballen. In de tweede set kwam Rus van een 3-0-achterstand nog terug tot 3-2, maar ze wist geen derde set af te dwingen.

De 31-jarige Rus, de mondiale nummer 86, won tien jaar geleden voor het laatst een wedstrijd op Wimbledon. Ze reikte toen tot de derde ronde. De laatste zege van Rus op een grandslamtoernooi dateert van begin 2020, toen ze de tweede ronde haalde op de Australian Open.

“Gras is niet mijn favoriete ondergrond en haar spel is wel geschikt voor gras. Ze speelt dubbelhandig en gebruikt veel slice, wat ideaal is voor gras. Ze was voor mij geen bekende speelster, omdat we niet dezelfde toernooien spelen. Door veel video’s te kijken wist ik wel wat ik kon verwachten”, zei Rus, die niet veel waarde hechtte aan de lage klassering van haar opponente.

“Qua ranking kan je misschien een goede loting hebben, maar dat zegt op gras minder. Op gras is het namelijk heel ander tennis. Toch denk ik dat ik zeker goed op gras kan spelen, want ik heb bijvoorbeeld een goede service naar buiten. Ik heb hier ook ooit de derde ronde gehaald en een paar keer in de kwartfinales in Rosmalen gestaan.”

Rus kende dit jaar een korter grasseizoen dan gebruikelijk. Ze besloot niet deel te nemen in Rosmalen, omdat ze na Roland Garros de voorkeur gaf aan een extra graveltoernooi. Dat besluit nam ze omdat er dit jaar op Wimbledon geen punten te verdienen zijn voor de wereldranglijst. Dat hebben de tennisbonden ATP en WTA bepaald naar aanleiding van de beslissing van Wimbledon om de Russische en Belarussische tennissters te weren.

Rus is niet de enige Nederlandse in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Lesley Pattinama-Kerkhove werd dinsdag op het laatste moment als lucky loser aan het schema toegevoegd.