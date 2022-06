Van Aert op tijd fit voor Tour de France na knieklachten

Jumbo-Visma-renner Wout van Aert is op tijd fit voor de Tour de France, die vrijdag begint. De 27-jarige Belg kampte met klachten aan een knie, maar op sportapp Strava schrijft Van Aert dat hij weer kan fietsen zonder pijn. “Ik ben klaar voor mijn vierde Tour de France.”

Door de klachten, die de wielrenner opliep toen hij tijdens een training een knie aan zijn stuur stootte, miste Van Aert afgelopen week het Belgische kampioenschap op de weg. “Sinds zaterdag zit ik weer op de fiets, na vier dagen van gedwongen rust”, aldus de Belg. “Het lijkt erop dat de pijn op het juiste moment is afgenomen. De irritatie aan mijn knieschijf is verdwenen en ik kan weer met volle kracht trappen.”

Steven Kruijswijk is als enige Nederlandse wielrenner opgenomen in de selectie van Jumbo-Visma voor de Tour. Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot zijn naast Van Aert de Belgen in de selectie. Verder neemt de ploeg Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss en Christophe Laporte mee.