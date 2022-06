Van de Zandschulp overtuigend langs López op Wimbledon

Botic van de Zandschulp heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De nummer 1 van Nederland sloeg zich met duidelijke cijfers langs de Spanjaard Feliciano López: 6-2 6-3 6-3. Het duel op baan 4 duurde slechts een uur en 31 minuten.

Van de Zandschulp maakte de eenzijdige wedstrijd af met een lovegame, die hij besloot met een behendige passing. De nummer 25 van de wereld had weinig tegenstand te duchten van de voormalig nummer 12 van de wereld.

Al in de eerste game brak Van de Zandschulp zijn tegenstander, die al snel een gefrustreerde indruk maakte, op love. De Nederlander had op veel een antwoord en wist de aanvallend ingestelde López vaak simpel te passeren. Tevens retourneerde hij sterk. Van de Zandschulp sloeg 39 winners en noteerde slechts 15 onnodige fouten.

Van de Zandschulp (26), als 21e geplaatst in Londen, neemt het in de volgende ronde op tegen de Fin Emil Ruusuvuori of Yoshihito Nishioka uit Japan. Vorig jaar haalde hij ook de tweede ronde op het Londense gras en toen verloor hij van de Italiaan Matteo Berrettini, die uiteindelijk de finale haalde.

De inmiddels 40 jaar oude López reikte drie keer tot de kwartfinales op Wimbledon. Hij is afgezakt naar plek 240 op de wereldranglijst.

Maandag wisten Tim van Rijthoven en Tallon Griekspoor al de tweede ronde te bereiken in Londen. Zij komen woensdag weer in actie.