Waterpolosters rekenen in kwartfinale WK af met Griekenland

De Nederlandse waterpolosters hebben bij het wereldkampioenschap in Hongarije de halve finales bereikt. De formatie van bondscoach Evangelos Doudesis won van Griekenland, 12-7 (3-1 3-2 3-3 3-1). Oranje speelt in de halve finale tegen Hongarije, dat met klein verschil won van Australiƫ (7-6).

Lola Moolhuijzen speelde een belangrijke rol bij de Nederlandse formatie. Het 17-jarige talent scoorde maar liefst vier keer en werd uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. Vivian Sevenich en Bente Rogge waren twee keer doeltreffend. Ook Kitty Joustra, Sabrina van der Sloot, Brigitte Sleeking en Maxine Schaap maakten een doelpunt.

Oranje kwam in de openingsfase nog wel op achterstand, maar leidde na het eerste kwart al met 3-1. In het verdere verloop hield Nederland steeds een marge van twee of drie treffers. In de slotfase werd de voorsprong zelfs nog wat vergroot. Alleen in het derde kwart (3-3) was er sprake van evenwicht.

Nederland drong voor het eerst sinds 2015 weer door tot de laatste vier van een WK. Destijds, in het Russische Kazan, werd Oranje tweede achter de Verenigde Staten. Een herhaling van die finale behoort nu ook weer tot de mogelijkheden. De Verenigde Staten en Italiƫ treffen elkaar donderdagavond in de andere halve finale.