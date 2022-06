Williams verliest meeslepend gevecht bij terugkeer op Wimbledon

Serena Williams heeft haar eerste wedstrijd in een jaar tijd op pijnlijke wijze verloren. De 23-voudig grandslamwinnares moest in de openingsronde van Wimbledon in een meeslepend gevecht haar meerdere erkennen in de Fran├žaise Harmony Tan. Het werd 7-5 1-6 7-6 (7) voor de nummer 115 van de wereld.

Bij 6-6 in de derde set volgt een beslissende tiebreak tot de tien punten. Daarin benutte Tan haar tweede wedstrijdpunt na een misser van Williams, die bij 5-4 in games nog voor de wedstrijd mocht serveren. In de beslissende tiebreak stond Williams ook met 4-2 voor.

Het duel duurde liefst 3 uur en 10 minuten en was pas rond 22.40 uur Engelse tijd afgelopen. Na de eerste set werd het dak op het Centre Court gesloten.

Williams ontving twee weken geleden een wildcard van de organisatie van Wimbledon. De zevenvoudig kampioene in Londen gaf vorig jaar op in de eerste ronde van Wimbledon en kwam sindsdien niet meer in actie in het enkelspel. In aanloop naar haar comeback dubbelde ze al wel in Eastbourne.

De inmiddels 40 jaar oude Williams is op de wereldranglijst de nummer 1204.