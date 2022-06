Bondscoach Mülders ziet hockeysters die ‘veel zin’ hebben in WK

Jamilon Mülders snapt dat iedereen verwacht dat de Nederlandse hockeysters volgende maand voor de zoveelste keer wereldkampioen worden, maar de Duitse bondscoach is niet zozeer met goud, zilver of brons bezig. “Ik kijk naar andere waarden, naar hoe de speelsters de laatste weken en maanden hebben beleefd met elkaar, hoe ze hebben gewerkt en zijn gegroeid en wat ze bij zichzelf hebben ontwikkeld en verbeterd”, zegt de 46-jarige coach aan de vooravond van het WK, dat voor Oranje zaterdag begint in het Wagener Stadion met een wedstrijd tegen Ierland.

Het onderzoek naar het onveilige prestatieklimaat bij het vrouwenteam is onlosmakelijk verbonden met de voorbereiding op het WK. De bond zag zich na de Olympische Spelen genoodzaakt te werken aan een omgeving waarin de internationals geen angsten en onzekerheden meer voelen. Mülders, die in september 2021 aantrad als assistent van de inmiddels opgestapte bondscoach Alyson Annan, heeft het proces van dichtbij meegemaakt.

“Ik ben de brug van het verleden naar de toekomst”, zegt hij. “Er zijn ontegenzeglijk dingen fout gegaan, maar niet alles was slecht. Ik ben het ook niet eens met alle conclusies uit het rapport. Voor mij is het rapport informatie en sinds september verwerken we nog elke dag deze informatie en toetsen we ook elke dag hoe iedereen erin zit. Ik kan zeggen dat alle speelsters heel veel zin hebben in het WK.”

Hoe de speelsters zich echt voelen en of het klimaat al helemaal veilig is, kan Mülders niet zeggen. “Het WK levert weer nieuwe prikkels en dat doet met iedereen iets anders. Ik heb ontzettend veel waardering voor de speelsters, want het zijn ‘expert performers’, topatleten die ontzettend hard werken en heel veel investeren in zichzelf. De buitenwereld ziet dat niet, maar ik wel. Iedere dag weer sta ik met een glimlach op de training.”

De bondscoach zwaait na het WK af bij Oranje en stort zich dan weer op zijn studie. Paul van Ass neemt het over. “Ik ga heel positief het toernooi in. Ik ben blij met hoe het team zich heeft ontwikkeld. De speelsters hebben mij echt geïnspireerd. Als ze goud winnen, is dat niet voor mij. Ze hebben mij de afgelopen tijd al genoeg cadeaus gegeven.”