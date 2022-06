Djokovic overtuigt in tweede duel, Ruud uitgeschakeld

Novak Djokovic heeft in de tweede ronde van Wimbledon een overtuigende zege geboekt op de Australiƫr Thanasi Kokkinakis. Het werd 6-1 6-4 6-2 voor de zesvoudig kampioen.

Djokovic had in de eerste ronde nog vier sets nodig om zich te ontdoen van de Koreaan Kwon Soon-woo. Tegen Kokkinakis, de mondiale nummer 79, maakte hij een veel betere indruk en na precies twee uur maakte hij het af op zijn tweede wedstrijdpunt.

“Ik ben erg tevreden met mijn niveau en hoe ik in twee dagen een stuk beter ben gaan spelen”, zei Djokovic (35). “Ik hoop deze lijn door te kunnen trekken naarmate het toernooi vordert.” De nummer 3 van de wereld hoopt in Londen zijn 21e grandslamtitel te pakken en zijn eerste in een jaar tijd.

De als derde geplaatste Casper Ruud werd uitgeschakeld. De Noor verloor met 3-6 6-2 7-5 6-4 van de Fransman Ugo Humbert, de nummer 112 van de wereld. De 23-jarige Ruud, zelf de mondiale nummer 6, stond begin deze maand nog in de finale van Roland Garros.

Ruud had voor dit toernooi nog nooit een wedstrijd gewonnen op Wimbledon. In aanloop naar het grandslamtoernooi verloor hij op het gras van Queen’s al zijn eerste wedstrijd.