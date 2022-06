Griekspoor weet Alcaraz niet te verrassen op Wimbledon

Het is Tallon Griekspoor niet gelukt voor een verrassing te zorgen in de tweede ronde van Wimbledon. De nummer 2 van Nederland verloor met 6-4 7-6 (0) 6-3 van de Spanjaard Carlos Alcaraz, die als vijfde geplaatst is.

Alcaraz maakt het op Court 2, de derde baan op Wimbledon, na ruim twee uur af op zijn eerste wedstrijdpunt. Griekspoor slaagde er niet in de service van de Spanjaard te retourneren.

De 25 jaar oude Griekspoor kreeg bij een 2-1-voorsprong als eerst een breakpoint, maar dat wist hij niet te benutten. Bij 4-4 leverde de Nederlander zijn service in, waarna Alcaraz de set afmaakte. De tweede set verliep zonder breaks en in de tiebreak maakte de slordige Griekspoor geen punt.

In de derde set maakte Griekspoor nog een break achterstand ongedaan, maar hij slaagde er niet meer in het duel spannend te maken. Zodoende won Alcaraz het derde onderlinge duel. Beiden hadden voorafgaand aan Wimbledon één keer gewonnen.

Griekspoor, de mondiale nummer 53, stond voor het eerst in de tweede ronde van Wimbledon. Vorig jaar verloor hij bij zijn debuut in de openingsronde van Alexander Zverev.

De 19-jarige Alcaraz is de op twee na best presterende speler van het seizoen. De nummer 7 van de wereld heeft dit jaar al vier toernooien gewonnen, waaronder twee masterstoernooien (Miami en Madrid).

Griekspoor keert nu terug naar gravel. Vanaf 11 juli maakt hij zijn opwachting op het Dutch Open, een challengertoernooi in Amersfoort. Dat toernooi wist hij vorig jaar te winnen. De Nederlander haalde dit grasseizoen de tweede ronde in Rosmalen en in Halle en was kwartfinalist in Mallorca.