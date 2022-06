Jumbo-ploeg mist sportief directeur Zeeman in Tour door corona

Wielerploeg Jumbo-Visma begint vrijdag aan de Tour de France zonder Merijn Zeeman. De sportief directeur van de ploeg heeft een coronabesmetting opgelopen, meldt hij op Twitter.

“Helaas heeft Covid mij ook te pakken genomen. Er is geen andere optie dan het team sturen van achter de laptop tot ik volledig hersteld ben”, schrijft Zeeman, wiens ploeg zich twee weken geleden moest terugtrekken uit de Ronde van Zwitserland vanwege één of meer coronabesmettingen. “Hopelijk kan ik me snel weer bij de ploeg voegen.”

De Tour de France begint vrijdag met een individuele tijdrit in Kopenhagen.