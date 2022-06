Pattinama-Kerkhove wil op Wimbledon zegereeks Swiatek beëindigen

Lesley Pattinama-Kerkhove gaat donderdag op Wimbledon een poging wagen de indrukwekkende zegereeks van de Poolse Iga Swiatek te beëindigen. De nummer 1 van de wereld heeft al liefst 36 wedstrijden op rij gewonnen.

“Zij is al zo lang ongeslagen, dus het wordt een heel lastige klus”, zei Kerkhove (30) over het treffen met de toonaangevende speelster in het vrouwencircuit. “Ik ga er gewoon heel open in en kijk hoe ver ik kom. Ik zal heel aanvallend moeten spelen.”

Pattinama-Kerkhove vernam het nieuws dat ze tegen Swiatek mocht aantreden pas na haar zege in de eerste ronde. De nummer 2 van Nederland werd dinsdagmiddag als lucky loser aan het schema toegevoegd als vervanger van Danka Kovinic uit Montenegro. “Ik wist helemaal niet waar zij zich in het schema bevond, maar ik hoorde net dat ik tegen Swiatek mag spelen. Heel leuk.”

Vermoedelijk wordt het duel gepland in een van de grote stadions op het park. “Ik kijk er zeker naar uit, maar het is ook wel spannend. Het is lastig om te zeggen hoe het met de spanning gaat lopen, maar ik heb sowieso niets te verliezen. Al denk ik wel dat gras haar minste ondergrond is, terwijl het mijn favoriete ondergrond is.”

Op de hectische dinsdag was het voor Pattinama-Kerkhove, die ook voor de camera’s van Poolse televisiestations moest verschijnen, vooral een kwestie van genieten. “Over een strijdplan heb ik nog niet echt nagedacht, dat komt woensdag wel. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.”

Pattinama-Kerkhove begon Wimbledon als de nummer 138 van de wereld, maar ze valt na het toernooi ver terug. Ze levert zo’n vijftig plaatsen in. Vorig jaar, toen er wel punten werden toegekend op Wimbledon, haalde ze de tweede ronde.

Swiatek (21) begon haar zegereeks eind februari. Ze won achtereenvolgens de toernooien van Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome en Roland Garros. Ze verbrak met haar indrukwekkende reeks records van Serena en Venus Williams.

“Ik vergelijk mezelf niet met hen, want zij zijn de legendes van de sport. En daar schaar ik mezelf niet onder. Zij zijn de grootste speelsters in de historie van het tennis”, zei de Poolse na haar eerste ronde. “Maar het is geweldig om deze reeks neer te zetten. Het laat zien hoe hard we werken voor iedere wedstrijd. Ik ben blij zo consistent te zijn, want dat is altijd mijn doel geweest.”