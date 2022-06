Publieksfavoriete Raducanu na twee rondes klaar op Wimbledon

De Britse publieksfavoriete Emma Raducanu is op Wimbledon niet verder gekomen dan de tweede ronde. De nummer 11 van de wereld moest op het Centre Court met 6-3 6-3 haar meerdere erkennen in de Française Caroline Garcia.

De 19-jarige Raducanu haalde vorig jaar de vierde ronde op Wimbledon. Enkele weken later schreef ze verrassend de US Open op haar naam, waarna de resultaten tegenvielen. Op Wimbledon kon ze opnieuw niet aan de hoge verwachtingen voldoen.

Raducanu, in de openingsronde nog te sterk voor de Belgische Alison Van Uytvanck, was voor eigen publiek als tiende geplaatst. Ze is de beste Britse speelster van dit moment.

Eerder op de dag verloor oud-kampioene Garbiñe Muguruza in de tweede ronde. De Spaanse winnares van de editie van 2017 was kansloos tegen de Belgische Greet Minnen. Het werd 6-4 6-0 voor de nummer 88 van de wereld. Dinsdagavond werd het duel na de eerste set stilgelegd wegens de duisternis.

De 28-jarige Muguruza, de nummer 10 van de wereld, won vijf jaar geleden in de finale van Venus Williams. Sindsdien is ze in Londen niet meer voorbij de derde ronde gekomen.