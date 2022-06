Tweede geplaatste tennisster Kontaveit uitgeschakeld op Wimbledon

De Estse tennisster Anett Kontaveit is op Wimbledon al in de tweede ronde uitgeschakeld. De nummer 3 van de wereld verloor met 6-4 6-0 van de Duitse Jule Niemeier, die 97e staat op de wereldranglijst.

De 22-jarige Niemeier maakte het op Court 1 al na 57 minuten af met een lovegame. Kontaveit besloot het duel met een misser met haar backhand, haar 21e onnodige fout van de wedstrijd. Ze won in de tweede set slechts tien punten.

Voor Niemeier is het de eerste keer dat ze de derde ronde weet te halen op een grandslamtoernooi. Ze debuteerde vorige maand op Roland Garros op het hoogste podium.

Kontaveit (26) is op Wimbledon nog nooit voorbij de derde ronde gekomen. Vorig jaar verloor ze al in de openingsronde in Londen.