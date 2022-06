Tweevoudig kampioen Murray strandt in tweede ronde Wimbledon

Andy Murray is in de tweede ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De 35-jarige Schot, tweevoudig winnaar van het grandslamtoernooi in Londen, moest zijn meerdere erkennen in de twee jaar oudere John Isner. De sterk serverende Amerikaan zegevierde met 6-4 7-6 (4) 6-7 (3) 6-4.

De vroege uitschakeling van Murray is geen hele grote verrassing. In aanloop naar het toernooi had hij last van een buikspierblessure. Een week geleden gaf de mondiale nummer 52 nog aan dat hij de training had hervat, maar nog niet alle slagen goed kon uitvoeren.

Murray won Wimbledon in 2013 en 2016.

Isner neemt het in de derde ronde op tegen de als tiende geplaatste Italiaan Jannik Sinner. Isner is zelf de nummer 20 van de plaatsingslijst.