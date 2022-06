Van Rijthoven bij debuut naar derde ronde op Wimbledon

Tim van Rijthoven heeft zich verzekerd van een plek in de derde ronde van Wimbledon. De nummer 104 van de wereld, toegelaten met een wildcard, versloeg de als vijftiende geplaatste Amerikaan Reilly Opelka met 6-4 6-7 (8) 7-6 (7) 7-6 (4).

Op zijn eerste wedstrijdpunt sloeg Van Rijthoven een goede eerste service, die Opelka (24) – de mondiale nummer 18 – te machtig was. Het duel met slechts één servicebreak duurde 3 uur en 5 minuten.

Van Rijthoven wist in de eerste set alleen bij 2-2 een break te plaatsen. Hij kreeg zes breakpoints en stond er vijf toe.

Het duel stond eigenlijk gepland voor baan 12, maar vanwege de regen vroeg op de dag werden er partijen verplaatst naar andere banen. Op de kleine baan 4, nabij het Centre Court, gaven beide spelers elkaar weinig toe. Van Rijthoven sloeg zeventien aces, Opelka twee meer. De Nederlander won wel twintig punten meer dan zijn opponent.

De 25-jarige Van Rijthoven, die zijn debuut maakt op een grandslamtoernooi, is de eerste Nederlander die de derde ronde weet te bereiken op Wimbledon sinds 2013. Negen jaar geleden lukte het Igor Sijsling twee wedstrijden te winnen in Londen. Sijsling is nu de coach van Van Rijthoven.

Van Rijthoven neemt het vrijdag in de derde ronde op tegen Nikoloz Basilasjvili uit Georgië, die als 22e geplaatst is. De nummer 3 van Nederland is dit jaar nog ongeslagen op gras. Eerder deze maand verbaasde hij door het grastoernooi van Rosmalen te winnen. Ook voor dat toernooi ontving hij een wildcard. In de finale liet hij toen de Rus Daniil Medvedev kansloos.

Tallon Griekspoor werd woensdag in de tweede ronde uitgeschakeld. Botic van de Zandschulp komt donderdagmiddag nog in actie in de tweede ronde, tegen de Fin Emil Ruusuvuori.