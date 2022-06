Wielerploeg Jumbo-Visma met ‘grote doelen’ in Tour

Met een vracht aan ambitie begint Jumbo-Visma vrijdag in Kopenhagen aan de Tour de France. De Nederlandse wielerploeg is niet schimmig over de doelstellingen. Primoz Roglic en Jonas Vingegaard gaan voor de eindzege, Wout van Aert zoekt de uitdaging in het puntenklassement. “We hebben grote doelen”, zei ploegleider Grischa Niermann woensdag. “We gaan strijden voor geel en groen. Dat zal om tactische keuzes vragen.”

In een zoommeeting met de internationale pers mochten Roglic, Vingegaard en Van Aert de snode plannen toelichten en weerleggen dat de doelstelling wat al te veelomvattend is. “Wout is een jongen die 100 procent toegewijd is aan de ploeg. We helpen elkaar waar nodig en weten allemaal waarvoor we hier zijn”, zei Roglic, de Sloveen die twee jaar geleden de eindzege op de voorlaatste dag verspeelde aan zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar. Vorig jaar viel hij uit en werd de Deen Vingegaard verrassend de grootste uitdager van Pogacar, die ook die editie won.

“We hebben veel individuele kwaliteiten en denken door goed samen te werken Pogacar te kunnen verslaan”, aldus Roglic.