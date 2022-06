Wielrenster Van Vleuten (39) kondigt afscheid aan

Annemiek van Vleuten stopt aan het einde van 2023 met wielrennen. Dat meldt de 39-jarige Wageningse, die haar contract bij het Spaanse team Movistar met een jaar heeft verlengd.

“2023 wordt het laatste jaar uit mijn wielercarrière”, schrijft ze op haar website. “Zojuist is bekend geworden dat ik mijn contract bij Team Movistar met één jaar heb verlengd en daarna stop met het fietsen van wedstrijden. Ik heb het gevoel dat mijn missie bij Movistar nog niet ten einde is. Twee jaar is ook nog maar kort en er liggen best wel veel uitdagingen.”

Van Vleuten, die vorig jaar onder meer de olympische titel tijdrijden veroverde, zegt dat ze niet wil wachten tot haar niveau omlaaggaat. “Er komt sowieso een moment dat ik moet stoppen en dan vind ik het mooi om dat te doen op een moment dat ik nog goed ben.” Van Vleuten gaat donderdag van start in de Giro Donne. Eind juli volgt de Tour de France voor vrouwen.

Van Vleuten won in haar loopbaan onder meer al twee keer de Ronde van Vlaanderen, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en twee keer de Ronde van Italië. In 2019 werd ze wereldkampioen op de weg, de jaren ervoor veroverde ze twee keer de mondiale titel tijdrijden. Dat was in de jaren nadat ze tijdens de wegrace van de Olympische Spelen in Rio 2016 zwaar ten val was gekomen terwijl ze op weg leek naar olympisch goud. Na te zijn hersteld werd ze almaar beter.

“Ik heb er nog zoveel lol in en met dit jaar ook de Tour erbij, merk ik dat ik nog steeds heel veel motivatie heb”, schrijft ze. “Maar ik heb ook altijd gezegd dat ik er voldoening uithaal als ik mezelf blijf verbeteren. Ik kan wel zeggen dat dat stukje wel een beetje begint op te drogen. Ik denk zeker dat ik volgend jaar nog op een goed niveau zal zitten en dat zorgt er ook voor dat ik nog wel even door wil gaan. Maar ik wil niet wachten tot mijn niveau echt omlaaggaat.”

Van Vleuten zegt niet te hebben overwogen haar loopbaan te verlengen tot aan de Spelen van Parijs 2024. “Eigenlijk trekt het olympische jaar mij helemaal niet zo. Ik vind het ook niet per se een heel leuke wedstrijd. Zeker met de 63 rensters die we hadden, was het soms wel de laagste kwaliteit wedstrijd die je je kunt bedenken. Er zijn zoveel mooie doelen, zoals de Giro, Tour en klassiekers. Als Parijs nu echt qua parcours op mijn lijf geschreven zou zijn, had ik er zeker nog over gedacht om er nog een jaar bij te doen, maar nu denk ik dat het mooi is.”