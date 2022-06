Griekspoor verliest in dubbelspel, Van de Zandschulp vrijdag door

Tallon Griekspoor is niet verder gekomen dan de eerste ronde in het dubbelspeltoernooi op Wimbledon. Samen met zijn Duitse partner Oscar Otte was hij met 6-1 6-4 6-2 kansloos tegen de Amerikanen Robert Galloway en Max Schnur.

Botic van de Zandschulp kwam donderdag ook in actie in het dubbelspel, maar door de regen kon hij zijn partij niet voltooien. Hij staat samen met zijn Amerikaanse partner Mackenzie McDonald met 5-4 voor tegen John Peers uit Australië en Filip Polasek uit Slowakije. Het duel wordt vrijdag afgemaakt.

Sander Arends verloor met de Fransman Quintin Halys in vijf sets van Radu Albot uit Moldavië en de Georgiër Nikoloz Basilasjvili. Het werd 7-5 7-6 (4) 5-7 1-6 6-4.