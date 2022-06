Nadal heeft opnieuw vier sets nodig op Wimbledon

Rafael Nadal heeft in de tweede ronde van Wimbledon opnieuw setverlies geleden. De 22-voudig grandslamkampioen versloeg Ricardas Berankis uit Litouwen, de mondiale nummer 106, in vier sets: 6-4 6-4 4-6 6-3.

De partij duurde ruim 3 uur. Halverwege de vierde set werd de partij onderbroken vanwege regen in Londen. Onder het gesloten dak kwam Nadal, de nummer 4 van de wereld, niet meer in de problemen en in de laatste game maakte hij het na het verlies van het eerste punt af met vier goede services op rij.

“Ik heb drie jaar geen wedstrijd op gras gespeeld, dus elke dag biedt weer de kans om te verbeteren”, zei de 36-jarige Nadal na afloop. “Ik moet mezelf echt verbeteren. Gelukkig was de vierde set een stuk beter dan in het begin. In de laatste set kon ik agressief spelen met mijn forehand. Maar het is een proces en ik moet accepteren dat mijn spel nog niet perfect is.”

In de vorige ronde had Nadal ook vier sets nodig, toen tegen de Francisco Cerúndolo uit Argentinië.

Eerder op de dag werd de als dertiende geplaatste Canadees Denis Shapovalov, vorig jaar nog halvefinalist, in de tweede ronde uitgeschakeld. De nummer 13 van de plaatsingslijst verloor met 6-2 4-6 6-1 7-6 (6) van de Amerikaan Brandon Nakashima.

De Griek Stefanos Tsitsipas en Nick Kyrgios uit Australië bereikten beiden wel de derde ronde. Daarin nemen zij het tegen elkaar op. Tsitsipas versloeg Jordan Thompson uit Australië met 6-2 6-3 7-5, terwijl Kyrgios de Serviër Filip Krajinovic met 6-2 6-3 6-1 kansloos liet.