Ook Bautista Agut haakt op Wimbledon af vanwege corona

De Spaanse tennisser Roberto Bautista Agut heeft zich vanwege een positieve coronatest moeten terugtrekken van Wimbledon. De 34-jarige Spanjaard, als zeventiende geplaatst, zou het in de tweede ronde opnemen tegen de Colombiaan Daniel Elahi Galán. Bautista Agut is na de Italiaan Matteo Berrettini en de Kroaat Marin Cilic al de derde geplaatste speler die vanwege corona het grandslamtoernooi moet verlaten.

“Gelukkig zijn de symptomen niet ernstig, maar ik denk dat dit de beste beslissing is”, zei Bautista Agut, die in de aanloop naar Wimbledon de finale haalde van het grastoernooi op Mallorca. De nummer 19 van de wereld won begin dit jaar het ATP-toernooi van Doha. “Ik hoop snel terug te zijn.” Galán kreeg een vrije doortocht naar de derde ronde.

Berrettini stond vorig jaar in de finale van Wimbledon, waarin hij verloor van de Serviër Novak Djokovic. De Italiaanse nummer 11 van de wereld moest zich dinsdag afmelden bij de organisatie nadat hij positief had getest. Cilic, in 2014 winnaar van de US Open, was een dag eerder al weggevallen uit het speelschema.