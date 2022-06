Pattinama-Kerkhove verliest op Wimbledon in drie sets van Swiatek

Het is Lesley Pattinama-Kerkhove niet gelukt voor een sensatie te zorgen op Wimbledon. Ze verloor in drie sets van de Poolse Iga Swiatek, die al haar 37e zege op rij boekte. Het werd 6-4 4-6 6-3 op Court 1, het tweede stadion van Wimbledon. Swiatek (21) verloor half februari voor het laatst. Sinds haar nederlaag in Dubai won ze zes toernooien op rij, waaronder Roland Garros.

Pattinama-Kerkhove begon goed op Court 1 en met aanvallend spel dwong ze Swiatek tot fouten. De Nederlandse – die weinig hinder leek te ondervinden van zenuwen – kwam met 4-2 voor, maar door een aantal slordigheden verloor ze vier games op rij.

In de tweede set plaatste Pattinama-Kerkhove halverwege een break en ze wist zowaar een derde set af te dwingen. Swiatek besloot de baan even te verlaten voor een toiletpauze en na de onderbreking speelde ze een stuk beter.

Swiatek was in de derde set een stuk feller en produceerde minder onnodige fouten. Ze liet zich verbaal wat meer gelden en na een moeizame openingsgame in de beslissende set gunde ze de Nederlandse geen kans meer.

De Poolse nummer 1 van de wereld noteerde liefst 31 onnodige fouten, evenveel als haar aantal winners. Pattinama-Kerkhove kwam tot 15 winners en 22 onnodige fouten.

De 30-jarige Pattinama-Kerkhove, de nummer 138 van de wereld, werd dinsdag op het laatste moment als lucky loser aan het schema toegevoegd. Ze had in de laatste ronde van de kwalificaties verloren, maar mocht de plek innemen van een geblesseerde speelster.

Door de uitschakeling van Pattinama-Kerkhove is Nederland alleen bij de mannen nog in het enkelspel vertegenwoordigd. Arantxa Rus, de beste tennisster van Nederland, verloor al in de openingsronde.

Ondanks haar bemoedigende optreden maakt Pattinama-Kerkhove een flinke duikeling op de wereldranglijst. Ze levert ruim vijftig plekken in omdat ze vorig jaar ook de tweede ronde haalde in Londen. Dit jaar zijn er geen punten te verdienen op Wimbledon.