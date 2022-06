Tijdritkampioen Mollema heeft rood-wit-blauw nog niet gedragen

Voor Bauke Mollema wacht vrijdag iets na 16.00 uur in Kopenhagen een primeur. Niet eerder vertrok de 35-jarige Groninger van Trek-Segafredo in een koers in een nationale kampioenstrui. Mollema pakte vorige week in Emmen de nationale titel tijdrijden. De Tour de France begint met een individuele tijdrit en daarom mag hij in de Deense hoofdstad in het rood-wit-blauw van start gaan.

“Nee, ik heb ‘m bij de training nog niet aan gehad. Er is voor mij maar één ‘skinsuit’ in het rood-wit-blauw. Hij ziet er mooi uit. Het is bijzonder om in deze kleuren aan de Tour te mogen beginnen”, vertelde Mollema, voor wie het zijn twaalfde Ronde van Frankrijk wordt.

Mollema heeft zijn zinnen gezet op een ritzege, maar moet naar eigen zeggen geduld hebben voordat er kansen liggen. “Sowieso zijn er wat mij betreft iets te veel aankomsten bergop in deze Tour. Ik heb liever ritten waarin het wat meer op en neer gaat en de finish niet op een berg ligt. Maar er zullen echt wel een paar kansen komen”, keek hij vooruit. “Vanaf etappe acht wordt het voor mij pas interessant. Voor de eerste week heb ik geen plannen. Maar wie weet, moeten we wel de gele trui verdedigen.” Met name zijn Deense ploeggenoot Mads Pedersen geldt als kanshebber om in het openingsweekeinde, met een tijdrit en twee vlakke etappes, de leiding te nemen.