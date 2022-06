Utrechter Tusveld hoopt na Tour nog op Vuelta in eigen stad

Wielrenner Martijn Tusveld hoorde een week na de Giro d’Italia dat Team DSM hem ook voor de Tour de France op het oog had. En dat terwijl hij zelf de Ronde van Spanje, de derde grote ronde, had omcirkeld in zijn agenda. Die voert half augustus tijdens de ‘Nederlandse’ openingsdagen twee keer langs het huis van zijn ouders in Utrecht. “Dat zou heel speciaal zijn”, vertelde Tusveld donderdag vanuit Kopenhagen.

Of hij door zijn Tourdebuut nog in aanmerking komt voor de Vuelta is afwachten. “Het is ook een luxeprobleem. Als ik voor de keuze was gesteld, was het toch de Tour geworden. Dat is iets waar je als jonge renner van droomt. En ik sta nog op de ‘longlist’ voor de Vuelta.”

En zo zit Tusveld voor zijn tweede grote ronde van dit jaar in een hotel nabij Kopenhagen, waar de Tour vrijdag van start gaat met een individuele tijdrit. Dat het ‘Grand D├ępart’ iets anders is dan de start van iedere andere grote ronde ervoer hij woensdagavond bij de drukbezochte teampresentatie in de Deense hoofdstad, terwijl de 28-jarige Utrechter ook merkte dat het alleen al qua hoeveelheid podcasts een wereld van verschil is.

“De presentatie gaf inderdaad een beeld van hoe het leeft. Dat hadden we eerder, in een hotel buiten Kopenhagen, nog niet zo door. Als we naar buiten gingen voor een trainingsritje merkte je weinig van Tourkoorts. Het was alsof je je voorbereidde op de Ronde van Denemarken.”

Tusveld noemt zichzelf een man voor de grote rondes. “Dat vind ik het mooiste van het wielrennen.” De afgelopen jaren reed de in Andorra neergestreken Utrechter drie keer de Vuelta en twee keer de Giro. Tusveld is nuttig voor de ploeg, want hij kan zowel zijn werk doen in de ‘lead-out’ voor de massasprints als bergop in dienst van de klassementsmannen. In de Giro had hij een aandeel in de rit die sprinter Alberto Dainese won. In de bergen kon hij zich nuttig maken voor kopman Romain Bardet, tot de Fransman na een kleine twee weken ziek naar huis moest.

In de Tour mikt de DSM-ploeg op dagsucces en zal Tusveld met liefde en plezier daaraan bijdragen. “Ik ben trots dat ik aan de start sta van de Tour en voel me beter voorbereid dan in de Giro. Ik heb in maart corona gehad en had even nodig om in de Giro op niveau te komen.”

De boeken zijn weer mee. Tusveld is deeltijdstudent toegepaste psychologie. Na een zwaar ongeval in Parijs-Nice van 2019 sprak hij met een sportpsycholoog, om angst voor valpartijen voor te zijn. “Het lijkt me een mooi beroep. In de Giro is er niet veel van studeren gekomen, maar ik lig op schema.”