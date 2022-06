Van de Zandschulp tweede Nederlander in derde ronde Wimbledon

Botic van de Zandschulp heeft zich in navolging van Tim van Rijthoven ook verzekerd van een plek in de derde ronde van Wimbledon. De beste tennisser van Nederland was met 3-6 6-1 6-4 6-4 te sterk voor de Fin Emil Ruusuvuori, de nummer 49 van de wereld.

Van de Zandschulp maakte het na 2 uur en 23 minuten af met een lovegame, die hij besloot met een goede service. De Nederlander nam zodoende revanche voor zijn nederlaag van eerder deze maand in de openingsronde van het grastoernooi van Rosmalen.

Waar Van de Zandschulp in eigen land moeizaam aan het grasseizoen begon, is zijn spel gedurende het seizoen flink verbeterd. Onlangs haalde hij al de halve finales op het voorbereidingstoernooi van Queen’s.

De Nederlander begon wel moeizaam aan het duel op baan 18 en verloor de eerste vijf punten. Hij stond al snel een break achter en wist die niet ongedaan te maken. In de tweede set kantelde de wedstrijd en kwam Van de Zandschulp snel met 5-0 voor. Hij stond in het restant geen servicegame meer af. Wanneer de Nederlander onder druk stond in zijn eigen servicegames kwam hij met sterke services of goede passeerslagen.

Voor de 26-jarige Van de Zandschulp, als 21e geplaatst in Londen en de mondiale nummer 25, is het de eerste keer dat hij de derde ronde weet te bereiken op Wimbledon. Vorig jaar verloor hij in de tweede ronde van Matteo Berrettini uit Italiƫ, die uiteindelijk de finale haalde.

Zaterdag neemt Van de Zandschulp het bij de laatste 32 op tegen Richard Gasquet uit Frankrijk, die de Amerikaan Mackenzie McDonald versloeg. In de vierde ronde wacht mogelijk een duel met 22-voudig grandslamkampioen Rafael Nadal.

Woensdag bereikte debutant Van Rijthoven al de derde ronde op Wimbledon. Tallon Griekspoor verloor in de tweede ronde van Carlos Alcaraz. Het was voor het eerst in twintig jaar dat drie Nederlandse mannen de tweede ronde haalden op het prestigieuze tennistoernooi.

Op Wimbledon zijn dit jaar geen punten voor de wereldranglijst te verdienen. Dat besluit hebben tennisbonden ATP en WTA genomen als reactie op de beslissing van Wimbledon om de Russische en Belarussische tennissers te weren.