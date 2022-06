Van der Poel vroeg van start in openingstijdrit Tour

Mathieu van der Poel gaat vrijdag als twaalfde van start in de individuele tijdrit over ruim 13 kilometer waarmee de Tour de France in Kopenhagen begint. De renner van Alpecin-Deceuninck begint zijn race tegen de klok om 16.11 uur. Een klein uur later is het de beurt aan drie favorieten voor het veroveren van de eerste gele trui: de Italiaan Filippo Ganna, de Belg Wout van Aert en de Sloveen Tadej Pogacar starten kort achter elkaar.

De eerste renner die van het startpodium rolt is om 16.00 uur de Fransman Jérémy Lecroq. De Spanjaard Marc Soler is als laatste aan de beurt, om 18.55 uur.

Bauke Mollema is om 16.04 uur de eerste Nederlander die in actie komt. De renner van Trek-Segafredo doet dat in de nationale kampioenstrui, nadat hij vorige week in Emmen de titel had veroverd bij de NK tijdrijden.

Van de favorieten voor de eindzege naast tweevoudig Tourwinnaar Pogacar start diens landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma) al om 16.20 uur. De Deen Jonas Vingegaard, ploeggenoot van Roglic en vorig jaar tweede in het eindklassement, vertrekt om 16.42 uur.

Starttijden van Nederlanders: 16.04 uur: Bauke Mollema, 16.11: Mathieu van der Poel, 16.38: Fabio Jakobsen, 17.16: Martijn Tusveld, 17.29: Dylan Groenewegen, 17.47: Dylan van Baarle, 17.48: Steven Kruijswijk, 17.59: Taco van der Hoorn, 18.29: Danny van Poppel, 18.44: Nils Eekhoff.