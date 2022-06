Van Rouwendaal verdrijft gedachtes aan opgeven en pakt WK-brons

Sharon van Rouwendaal dacht tijdens de 25 kilometer door het open water bij de WK een paar keer aan opgeven, maar de Nederlandse zwemster zette door. Het leverde haar na bijna 5,5 uur zwemmen door het Lupa-meer nabij Boedapest een bronzen medaille op.

“Lichamelijk had ik het heel zwaar”, zei Van Rouwendaal. “Dat begon al na 2,5 kilometer. Ik kreeg last van m’n heup en daarna van m’n ellebogen. Na 10 kilometer dacht ik: ik weet niet of ik deze wedstrijd wel uit kan zwemmen. Ik heb geprobeerd rustig te blijven.” De olympisch kampioene van Rio 2016 op de 10 kilometer handhaafde zich voorin en kon op het einde met drie andere zwemsters sprinten om de medailles.

“Na de laatste boei ben ik expres achter die meiden gaan zwemmen, zodat ik mijn eigen positie kon kiezen. Alles deed pijn, maar ik heb geprobeerd er een mooie finish van te maken. In de laatste 5 meter merkte ik dat die Italiaanse mijn kant op kwam, toen werd het heel zwaar. Bij het aantikken werd ik derde. Weer een medaille”, aldus Van Rouwendaal, die een dag eerder op de 10 kilometer haar eerste wereldtitel veroverde. “Ik zei van tevoren: ik wil hier medailles veroveren of één keer winnen. Nu is het beide gelukt.”

De openwaterzwemster doet begin volgende maand mee aan de wereldbekerwedstrijd in Parijs en gaat zich dan voorbereiden op de EK in augustus in Italië. “Maar de 25 kilometer doe ik daar niet. Dit kost zoveel energie, het voelt gewoon niet gezond voor je lichaam. Het was mentaal heel zwaar om positief te blijven. Ik twijfelde ook of ik hier wel een medaille kon halen, maar het is gelukt.”