Waterpolosters verliezen van Hongarije en missen finale WK

De Nederlandse waterpolosters hebben de finale van het wereldkampioenschap in Boedapest niet weten te bereiken. Het team van de Griekse bondscoach Evangelos Doudesis verloor in de halve finale van het voor eigen publiek spelende Hongarije, 12-13. Nederland, dat in de kwartfinale overtuigend had gewonnen van Griekenland, kan nog wel de bronzen medaille winnen.

Doudesis wilde naderhand niets weten van een teleurstelling. “Waarom zou ik teleurgesteld zijn?”, zei hij bij de NOS. “We verliezen met één doelpunt verschil van een topland. Dat kan gebeuren, maar we hebben alles gegeven. Hongarije was misschien net iets beweeglijker dan wij en daar hebben wij niet goed op gereageerd. Dat heeft ons een paar doelpunten gekost. De fouten die we vandaag hebben gemaakt maken we de volgende wedstrijd niet weer. Dit team heeft in de afgelopen periode enorme stappen gemaakt. En dat zullen we blijven doen.”

Oranje begon goed aan het duel en leidde na het eerste kwart met 3-2. In het tweede kwart trokken de Hongaarsen de stand gelijk (6-6), mede omdat Nederland het defensief wat lastiger kreeg. Wel wist keepster Laura Aarts, terug van weggeweest, zich meerdere keren te onderscheiden. Ze zou dat in het verdere verloop van het duel blijven doen. En dat bepaald niet voor de eerste keer in het toernooi.

Hongarije, in eigen buitenbad gesteund door een fanatieke aanhang, was ook in het derde kwart wat sterker. Toch hield Nederland in die fase de schade beperkt tot een achterstand van 10-11, onder meer dankzij twee doelpunten van Bente Rogge.

Vooral door toedoen van de zeer productieve Simone van de Kraats kwam de Nederlandse formatie in de slotfase bij 12-12 op gelijke hoogte. Daarna liep Hongarije opnieuw uit en leverde bij 12-13 achter een alles-of-niets offensief voor Oranje niets meer op.

De Verenigde Staten, de regerend wereld- en olympisch kampioen, wonnen in de andere halve finale van Italië, 14-6. Oranje verloor in de groepsfase nog van de favoriet.