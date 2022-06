Wielrenster Annemarie Worst heeft donderdag de laatste etappe van de Belgium Tour gewonnen, een rit over bijna 110 kilometer met start en aankomst in Geraardsbergen. De 26-jarige Nederlandse was op de top van de Muur van Geraardsbergen duidelijk de beste. Ze versloeg de Belgische Shari Bossuyt en haar landgenote Anne van Rooijen. De Poolse Agnieszka Skalniak werd vierde en eindigde als eerste in het eindklassement.