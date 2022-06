WK-brons voor Van Rouwendaal op 25 kilometer in open water

Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft bij de WK in Hongarije weer een medaille veroverd in het open water. De 28-jarige Nederlandse pakte in het Lupa-meer nabij Boedapest brons op de 25 kilometer. In een sprint tussen vier zwemsters tikte Van Rouwendaal als derde aan.

De wereldtitel ging naar de Braziliaanse Ana Marcela Cunha, eerder deze week ook de winnares van de 5 kilometer. Van Rouwendaal veroverde woensdag op de 10 kilometer haar eerste wereldtitel. Op die afstand werd ze in 2016 in Rio de Janeiro ook olympisch kampioene. Bij de Spelen van vorig jaar in Tokio eindigde de Baarnse achter Cunha als tweede.

Het zilver op de 25 kilometer ging naar de Duitse zwemster Lea Boy.