Het Nederlandse sprintkwartet heeft bij de Diamond League in Stockholm de 4×100 meter estafette gewonnen. De atleten Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Joris van Gool en Raphael Bouju klokten 38,70 seconden. Die tijd lag ruim boven het Nederlands record (37,91), maar was wel goed voor de winst. Het team van Denemarken eindigde als tweede in 39,26 en Finland werd derde in 39,31.

De wedstrijd in de Zweedse hoofdstad diende voor de Nederlandse sprinters als voorbereiding op de WK in het Amerikaanse Eugene, die over 2 weken beginnen. De Atletiekunie zet daar in totaal vijf estafetteploegen in: de 4×100 bij de mannen en vrouwen, de 4×400 bij de mannen en vrouwen en de 4×400 gemengd.