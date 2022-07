Basketballer Jokic krijgt grootste contract ooit in NBA

Basketballer Nikola Jokic van Denver Nuggets staat op het punt om het grootste contract ooit in de NBA te ondertekenen. Volgens Amerikaanse media zet de 27-jarige Serviër zijn handtekening onder een vijfjarig contract ter waarde van 264 miljoen dollar, omgerekend ruim 250 miljoen euro.

Jokic werd de afgelopen twee seizoenen uitgeroepen tot MVP (meest waardevolle speler) van de reguliere competitie in de NBA. De Serviër behoort al jaren tot de topscorers van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Hij speelt sinds 2015 in de NBA voor de Nuggets, die het afgelopen seizoen in de eerste ronde van de play-offs moesten afleggen tegen de latere kampioen Golden State Warriors.

Het contract van ‘The Joker’ in Denver loopt volgend jaar af. De 2,11 meter lange Serviër zei direct na de uitschakeling door de Warriors al dat hij graag bij de Nuggets wil blijven. “Als er een aanbod op tafel komt, ga ik dat natuurlijk accepteren. Ik hou van deze organisatie en de mensen die hier werken”, aldus Jokic. Hij gaat zich volgens onder meer de krant The Denver Post nu tot en met 2028 aan de club verbinden, in ruil voor een vorstelijk salaris.