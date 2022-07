Coach Sijsling zag altijd potentie ‘ruwe diamant’ Van Rijthoven

Igor Sijsling zag tijdens zijn eigen loopbaan al de potentie van Tim van Rijthoven, die hij sinds dit jaar coacht. De 34-jarige Sijsling, in 2014 de nummer 52 van de wereld, hoopt dat zijn pupil zich vrijdag weet te plaatsen voor de vierde ronde van Wimbledon.

Sijsling en Van Rijthoven werken pas sinds begin dit jaar samen en uitgerekend in 2022 heeft Van Rijthoven zijn belofte ingelost. Hij won eerder deze maand het grastoernooi van Rosmalen, waardoor hij op de rand van de top-100 staat.

“Vorig jaar vroeg hij me al of ik iets voor hem kon betekenen. Toen tenniste ik zelf nog, maar het veranderde een beetje door een blessure bij mij. Dit jaar kwam hij concreet met de vraag of ik hem kon helpen en dat zijn we gaan doen”, aldus Sijsling. “Ik had wel twijfels, want ik vond tennissen nog steeds heel leuk. Ik had graag nog willen spelen, maar ik merkte ook dat ik ouder werd. Nee, mij ga je niet meer zien als proftennisser.”

Tijdens de laatste jaren was de weggezakte Sijsling vaak actief in hetzelfde circuit als Van Rijthoven, de challengers. “Hij was altijd een speler waar ik iets in zag en waar ik geloof in had, een ruwe diamant. Ik probeer hem een beetje te slijpen hier en daar, maar hij is vooral zelf goed bezig. Hij is gefocust en zichzelf serieus aan het ontwikkelen en ik probeer te helpen waar ik kan. Het bevalt van beide kanten erg goed en de komende tijd gaan we nog intensiever aan de slag. Dit is niet zijn plafond en Tim kan nog een stuk beter dan hij nu laat zien. Hij kan zijn kracht bijvoorbeeld nog beter benutten door echt aanvallend te spelen.”

Sijsling kijkt terug op een bijzondere maand juni. Waar Van Rijthoven (25) voor het toernooi van Rosmalen nog weinig bekendheid genoot, heeft het Nederlandse volk inmiddels kennis met hem gemaakt. “Soms gaat het ineens heel hard met een speler. Dan valt het kwartje, krijg je vertrouwen, speel je goed en win je een hoop potjes. Maar dat hij Rosmalen zou winnen, had niemand verwacht. Ik achtte het allemaal wel een keer mogelijk, maar het komt wel heel snel allemaal”, aldus Sijsling.

“Ik ben wel enigszins verbaasd dat hij het mentaal allemaal zo goed aan kan. En het gemak waarmee hij wedstrijden weet te winnen, is heel indrukwekkend. We willen hier heel graag naar de vierde ronde. We zien het gewoon als de volgende horde.”

Sijsling was in 2013 de laatste Nederlander in de derde ronde op Wimbledon. Hij gaf toen op tegen de Kroaat Ivan Dodig. “Ik weet nog dat ik heel slecht geslapen had en een soort van voedselvergiftiging had, waardoor ik een paar keer moest overgeven. Ik merkte dat ik die dag te weinig kon brengen. Dat was een jammerlijk einde.”