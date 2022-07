KNVB betuigt spijt aan Pauw over afhandeling seksueel misbruik

De KNVB zegt dat het onacceptabel is dat voormalig international en bondscoach Vera Pauw niet de veilige werkomgeving heeft ervaren waar ze recht op had. Een onafhankelijk onderzoek stelt dat de KNVB een aantal zaken rondom meldingen van seksueel misbruik door Pauw anders had moeten aanpakken. “De fouten die in het rapport worden benoemd erkennen we en hadden haar niet mogen overkomen”, meldt de KNVB in een reactie.

Pauw meldde eerder vrijdagavond in een artikel in NRC en in een verklaring via Twitter dat ze in het verleden is verkracht door een functionaris van de voetbalbond. Ook zouden er nog twee andere zaken van seksueel misbruik hebben plaatsgevonden. Pauw verwijt de bond dat die onvoldoende heeft gehandeld op meldingen van haar over het seksueel misbruik.

“In het persoonlijk contact met Vera hebben wij ervaren dat deze situatie helaas zeer veel impact op haar heeft en dat spijt ons”, laat de KNVB weten. “We willen zo snel mogelijk maar wel uitermate zorgvuldig de aanbevelingen uit het rapport intern en met Vera bespreken zodat we acties kunnen uitzetten. Ook met het oog op herstelbemiddeling.”

Het onafhankelijke onderzoek waartoe door de bond en Pauw in 2021 werd besloten stelt dat de KNVB onvoldoende alert is geweest op de eerste signalen van Pauw in 2011 over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De KNVB erkent dat hier destijds niet scherp genoeg op is gereageerd. De bond zegt ook dat Pauw na een gesprek in 2017 expliciet had gevraagd geen actie te ondernemen.

Volgens de KNVB had Pauw na overleg met onderzoeksbureau Verinorm besloten geen aangifte te doen of een melding te doen bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De KNVB zegt dat de bond die keuze toen heeft gerespecteerd. “De intentie daarbij was om Vera te beschermen, maar we hadden toch nog andere wegen moeten bewandelen”, reageert de KNVB.

Pauw liet in NRC en in haar verklaring weten dat ze inmiddels wel aangifte bij de politie heeft gedaan over de verkrachting en het seksueel misbruik.