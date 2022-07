Lampaert eerste leider in Tour 2022 na zege in tijdrit Kopenhagen

Yves Lampaert is in de 109e editie van de Tour de France de eerste drager van de gele leiderstrui. De 31-jarige Belgische wielrenner van Quick-Step Alpha Vinyl legde de openingstijdrit in Kopenhagen vrijdag als snelste af.

Lampaert deed 15.17 minuten over de 13,2 kilometer lange rit. Daarmee was hij 5 seconden sneller dan zijn landgenoot Wout van Aert van Jumbo-Visma. Lampaert had als voordeel dat de weersomstandigheden iets beter waren toen hij aan de beurt was. Van Aert kwam al vrij vroeg in actie en toen regende het nog flink.

Mathieu van der Poel van Alpecin-Deceuninck was op de vijfde plaats de beste Nederlander, op 13 seconden van Lampaert. Ook Van der Poel was ingedeeld in de eerste groep en had dus te maken met de regen. Bauke Mollema eindigde als negende. De renner van Trek-Segafredo was 17 tellen langzamer dan Lampaert.

De overwinning deed veel met Lampaert, die zijn tranen de vrije loop liet toen duidelijk werd dat niemand meer onder zijn tijd ging komen. Greg Van Avermaet was vier jaar geleden de laatste Belg in de gele leiderstrui in de Tour. Vorig jaar pakte Quick-Step met Julian Alaphilippe ook de eerste gele trui. De Fransman ontbreekt nu in de Tour.

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar uit Sloveniƫ, die nu ook weer topfavoriet is, eindigde als derde op 7 seconden van Lampaert. De Italiaanse wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna werd vierde en had 10 seconden meer nodig voor de tijdrit dan de winnaar.

Voor de 31-jarige Lampaert is het zijn tweede zege van het seizoen. Halverwege won hij de tijdrit in de Baloise Belgium Tour. Een week later werd de renner tweede bij het Belgisch kampioenschap tijdrijden achter ploeggenoot Remco Evenepoel.

Zaterdag leggen de renners in de Tour de tweede etappe af op Deense bodem. Die rit gaat over 202,2 kilometer van Roskilde naar Nyborg. Normaal gesproken krijgen de sprinters dan de eerste kans op de zege.