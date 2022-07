Titelhouder Djokovic in vierde ronde tegenstander Van Rijthoven

Novak Djokovic is in de vierde ronde van Wimbledon de tegenstander van Tim van Rijthoven. De Servische titelhouder was veel te sterk voor zijn landgenoot Miomir Kecmanovic. Het werd 6-0 6-3 6-4.

De 35-jarige Djokovic, momenteel de nummer 3 van de wereld, had een uur en 52 minuten nodig om zich te ontdoen van de als 25e geplaatste Kecmanovic. In de derde set serveerde hij al bij 5-2 voor de wedstrijd, maar de nummer 3 van de wereld maakte het na een aantal schoonheidsfoutjes pas twee games later af.

“Ik begon met een goede focus en intensiteit. Ik speel beter en beter naarmate het toernooi vordert en je hoopt erop dat je elke wedstrijd beter gaat spelen. So far, so good”, zei Djokovic na afloop.

20-voudig grandslamkampioen Djokovic gaat voor zijn vierde opeenvolgende titel op Wimbledon. In 2017 verloor hij er voor het laatst, van de Tsjech Tomas Berdych.

Het duel tussen Van Rijthoven en Djokovic wordt zondag gespeeld. ‘Middle Sunday’ was altijd een rustdag op Wimbledon, maar die traditie is komen te vervallen.