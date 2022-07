Tour de France van start met tijdrit in Kopenhagen

Met een individuele tijdrit over 13,2 kilometer in Kopenhagen gaat de 109e Tour de France vrijdag om 16.00 uur van start. Denemarken huisvest de eerste drie etappes; naast de race tegen de klok ook twee vrijwel vlakke ritten. De Sloveen Tadej Pogacar geldt als topfavoriet. Hij won de afgelopen twee edities. Zijn landgenoot Primoz Roglic en de Deen Jonas Vingegaard, beiden van Jumbo-Visma, zijn vermoedelijk zijn grootste belagers. De Rus Aleksandr Vlasov wordt bij zijn Tourdebuut ook beschouwd als een podiumkandidaat in Parijs.

De eerste etappe voert over een vlak parcours door de Deense hoofdstad met tal van haakse bochten. De Italiaan Filippo Ganna is de voornaamste kanshebber. Hij won dit jaar vijf van de zes tijdritten waar hij verscheen en is de regerend wereldkampioen tijdrijden. Olympisch kampioen Roglic geldt ook als een specialist, net als zijn Belgische ploeggenoot Wout van Aert.

Het parcours zou ook kansen moeten bieden voor Mathieu van der Poel, maar de Nederlander van Alpecin-Deceuninck mikt bescheiden op een top 10-notering. De laatste renner, de Spanjaard Marc Soler, vertrekt om 18.55 uur. Iets na kwart over zeven is bekend wie de eerste gele trui verovert.