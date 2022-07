Van de Zandschulp verliest in vijf sets in dubbelspel Wimbledon

Botic van de Zandschulp heeft in de openingsronde van het dubbelspeltoernooi van Wimbledon verloren. Samen met zijn Amerikaanse partner Mackenzie McDonald verloor hij na een 2-0-voorsprong in sets in vijf sets van de Slowaak FIlip Polasek en John Peers uit Australiƫ. Het werd 4-6 4-6 7-5 6-3 6-2.

Voor Van de Zandschulp, die zaterdag in de derde ronde van het enkelspel aantreedt, was het voorlopig zijn laatste dubbelspelwedstrijd op een grandslamtoernooi. Hij gaf eerder deze week aan in de toekomst niet meer mee te doen aan het dubbelspel om zijn krachten te sparen voor het enkelspel.

Eerder op de dag bereikte Wesley Koolhof samen met zijn Britse partner Neal Skupski al de derde ronde. Koolhof en Skupski waren de Spanjaard Pedo Martinez en John-Patrick Smith uit Australiƫ in drie sets de baas: 7-6 (6) 6-2 7-6 (4).

In het vrouwendubbelspel verloor Arantxa Rus in de tweede ronde. Samen met de Slowaakse Viktoria Kuzmova redde ze het niet tegen Magdalena Frech uit Polen en de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia. Het werd 6-4 5-7 6-3.