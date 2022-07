Van Rijthoven wint weer en bereikt vierde ronde op Wimbledon

Tim van Rijthoven heeft zich op Wimbledon op overtuigende wijze verzekerd van een plek in de vierde ronde. De nummer 104 van de wereld, toegelaten met een wildcard, ontdeed zich in drie sets van de als 22e geplaatste Nikoloz Basilasjvili uit Georgië. Op baan 12 werd het in een uur en 41 minuten 6-4 6-3 6-4.

Van Rijthoven maakt het af op zijn eerste wedstrijdpunt, op de service van de nummer 26 van de wereld. Basilasjvili besloot het duel met een misser, zijn 34e van de wedstrijd.

De 25-jarige Nederlander, die zijn debuut maakt op een grandslamtoernooi, heeft nu al acht duels op rij gewonnen en is dit grasseizoen nog ongeslagen. Vorige maand schreef hij het ATP-toernooi in Rosmalen op zijn naam.

Van Rijthoven had in de eerste set aan een break in de negende game voldoende voor setwinst en hij liep in de tweede set snel uit naar 5-1. Zijn tegenstander kwam nog terug tot 5-3, maar mede dankzij een aantal sterke services nam de Nederlander een voorsprong van 2-0 in sets.

In de derde set kwam Van Rijthoven snel een break voor, maar die leverde hij weer in door een aantal slordigheden. De nummer 3 van Nederland serveerde iets minder, maar herpakte zich snel en profiteerde in de laatste game van een aantal missers van de 30-jarige Georgiër.

Van Rijthoven sloeg liefst 21 aces, tegenover slechts twee voor zijn tegenstander. Hij kwam ook tot dertig winners en won liefst twintig punten meer dan Basilasjvili: 95 om 75.

Van Rijthoven is de eerste Nederlandse man die de vierde ronde van Wimbledon weet te bereiken in achttien jaar. In 2004 was Sjeng Schalken de laatste die de tweede week van het grandslamtoernooi in Londen haalde. Vier jaar geleden baarde Kiki Bertens opzien door in het vrouwentoernooi tot de laatste acht door te dringen.

In de vierde ronde neemt Van Rijthoven het mogelijk op tegen de Servische titelhouder Novak Djokovic, die later op vrijdag zijn landgenoot Miomir Kecmanovic treft. De volgende wedstrijd van Van Rijthoven is zondag, op de zogenoemde ‘Middle Sunday’. Die dag gold traditioneel als vrije dag op Wimbledon, maar dat is vanaf dit jaar verleden tijd.