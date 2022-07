Verstappen slaat eerste training op nat Silverstone over

Max Verstappen heeft de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ overgeslagen. Kort voor het begin van de sessie van een uur begon het flink te regenen op Silverstone. Verstappen reed in zijn Red Bull-auto wel een paar keer naar buiten, maar ging steeds zonder een tijd neer te zetten direct weer de pits in.

Ongeveer de helft van de Formule 1-coureurs probeerde op het natte asfalt nog wel een tijd neer te zetten. De Fin Valtteri Bottas was in de Alfa Romeo de snelste in 1.42,249, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zat daar in de Mercedes een halve seconde achter. De Brit nam de tijd om vanuit de pits te zwaaien naar zijn landgenoten op de tribunes, die als gevolg van de regen weinig te zien kregen.

In de laatste minuten van de training probeerden sommige coureurs, onder wie ook Verstappen, op de opdrogende baan op slicks nog een snel rondje te rijden. De Canadees Lance Stroll spinde echter al in de eerste bocht en belandde met zijn Aston Martin in de grindbak. Met nog minder dan een minuut op de klok besloot de wedstrijdleiding de rode vlag uit te hangen, ten teken dat de training werd afgebroken.

Om 17.00 uur begint de tweede vrije training. Zaterdagmiddag vindt de kwalificatie voor de race van zondag plaats.