Verstappen werkt op zijn voorwaarden mee aan Netflix-serie

Max Verstappen krijgt een prominentere rol in het vijfde seizoen van de populaire Netflix-serie Drive to Survive. De Nederlandse coureur weigerde de afgelopen jaren mee te werken aan de serie over het wel en wee in de Formule 1, vanwege de manier waarop de makers de coureurs neerzetten. Volgens Verstappen werden sommige gebeurtenissen overdreven gedramatiseerd en de onderlinge rivaliteit overdreven.

Na een recent gesprek met de producenten staat Verstappen wel weer open voor een rol in de serie, maar dan wel op zijn voorwaarden. “We hebben een kort, maar goed gesprek gehad”, zei Verstappen voorafgaand aan de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Groot-BrittanniĆ« op Silverstone. “Ik heb ze verteld wat in het verleden volgens mij niet goed ging. Ik wil wat meer inspraak hebben in de manier waarop ik word geportretteerd, in plaats van dat ik een interview geef en dat ik niet weet wat ze daarmee gaan doen. Het moet wat realistischer zijn en ik wil daar wat meer controle over hebben.”

Van Drive to Survive zijn al vier seizoenen gemaakt, over de jaren 2018 tot en met 2021 in de Formule 1. Afgelopen jaar veroverde Verstappen zijn eerste wereldtitel na een meeslepende strijd met Lewis Hamilton. De opnames voor seizoen vijf zijn nu bezig.

“Ik houd er niet van om op de voorgrond te staan, maar ik begrijp wel dat ze ook mij willen zien in Drive to Survive”, aldus de Nederlandse wereldkampioen. “Deze Netflix-serie helpt enorm voor de populariteit van de sport, zeker in de Verenigde Staten. Ik vind het niet erg om daar een rol in te spelen, maar dan wel op mijn voorwaarden. Het moet voor beide partijen goed zijn.” Zo wil Verstappen vooraf zien welke beelden van hem worden opgenomen in de serie. “Soms weet je niet dat ze achter je met een camera lopen. Ik moet dan ook kunnen zeggen: sorry jongens, dit zorgt ervoor dat ik op een verkeerde manier wordt neergezet.”