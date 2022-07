Vierde tijd Verstappen in tweede vrije training Silverstone

Max Verstappen heeft vrijdag bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de Formule 1 de vierde tijd neergezet. De Nederlandse coureur van Red Bull noteerde 1.29,149.

Verstappen sloeg eerder op de dag de eerste vrije training over. Kort voor het begin van de sessie van een uur begon het flink te regenen op Silverstone. Verstappen reed in zijn Red Bull-auto wel een paar keer naar buiten, maar ging steeds zonder een tijd neer te zetten direct weer de pits in.

De Spanjaard Carlos Sainz was in zijn Ferrari het rapst in de tweede vrije training: 1.28,942. De Brit Lewis Hamilton klokte in zijn Mercedes met 1.29,105 de tweede tijd, voor een andere Brit, Lando Norris van McLaren (1.29,118).

Charles Leclerc van Ferrari noteerde de vijfde tijd en Sergio Pérez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull, de zevende.

Zaterdagmiddag vindt de kwalificatie voor de race van zondag plaats.