De Deen Magnus Cort wordt zondag de eerste drager van de bergtrui in deze Tour de France. De renner van EF Education – EasyPost was zaterdag in de tweede etappe mee in een vroege ontsnapping en kwam op de eerste drie hellinkjes van deze Tour als eerste boven. Dat leverde Cort drie keer een punt op.

De 29-jarige Cort is zesvoudig ritwinnaar in de Ronde van Spanje en won in 2018 een etappe in de Tour de France. Het openingsweekeinde van de Tour vindt plaats in zijn vaderland.