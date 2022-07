Gauff verliest van landgenote Anisimova op Wimbledon

De Amerikaanse tennisster Coco Gauff is in de derde ronde van Wimbledon uitgeschakeld door haar landgenote Amanda Anisimova. De als elfde geplaatste Gauff verloor op het Centre Court met 6-7 (4) 6-2 6-1.

De spannende eerste set nam ruim een uur in beslag en de tweede en derde set duurden gezamenlijk even lang. De 20-jarige Anisimova, de nummer 20 van de plaatsingslijst, won in de beslissende set vijf games op rij en maakte het af met een lovegame.

De 18-jarige Gauff, vorige maand finaliste op Roland Garros, gold als een outsider voor de titel op Wimbledon. Drie jaar geleden baarde ze als 15-jarige opzien door er de vierde ronde te halen en ook in 2021 wist ze in Londen door te dringen tot de laatste zestien.

Gauff verloor vorige maand in de finale van Roland Garros in twee sets van de Poolse Iga Swiatek.