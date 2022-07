Geletruidrager Lampaert wil Jakobsen aan ritzege helpen

Yves Lampaert erkende zaterdag bij de start van de tweede etappe in de Tour de France dat het voor hem een kort nachtje was geweest. De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl had een dag eerder met winst in de openingstijdrit in Kopenhagen de gele trui veroverd. “De adrenaline bleef in mijn lijf hangen”, verklaarde hij. “Ik denk dat ik pas om een uur of twee in slaap ben gevallen.”

Gele trui of niet, voor zaterdag is de ploegtactiek van het Belgische team duidelijk. “We mikken op een ritzege voor Fabio Jakobsen”, vertelde Lampaert. Zijn Nederlandse ploeggenoot debuteert in de Tour, maar geldt als een van de snelste mannen in het peloton. “Ik denk dat we goede kansen hebben. En als alles goed gaat, moet het mogelijk zijn ook het geel te behouden. Als ons plan goed verloopt, hebben we vanavond onze twee doelen bereikt.”

Lampaert vertelde “een speciale avond” te hebben gehad. Er was champagne, terwijl de felicitaties bleven binnenstromen, zelfs van voetbalinternational Jan Vertonghen.

“Het blijft moeilijk te bevatten”, zei hij zaterdag. “Ik sta hier nu in het geel, de belangrijkste trui in de Tour.”