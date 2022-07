Hockeysters beginnen WK met zege op Ierland

De Nederlandse hockeysters zijn het wereldkampioenschap begonnen met een zege op Ierland. In het Wagener-stadion won de formatie van bondscoach Jamilon Mülders met 5-1. Frédérique Matla zette Nederland aan het begin van het tweede kwart op voorsprong. Ze benutte een strafbal, na een forse overtreding op Maria Verschoor.

In het derde kwart liep de favoriet verder uit. Yibbi Jansen scoorde uit een strafcorner. Vrij onverwacht echter kwam Ierland terug, Roisin Upton trof doel via een Nederlandse stick. Sabine Plönissen herstelde echter de marge van twee treffers, door hard raak te schieten uit een strafcorner. Vervolgens mocht Matla er opnieuw een strafbal inschieten, nu nadat Felice Albers onderuit was gelopen. In het laatste kwart zorgde Verschoor met een fraaie backhand al snel voor de 5-1.

In de groepsfase speelt Oranje ook nog tegen Duitsland en Chili. Eerder op de dag won Duitsland met 4-1 van Chili. De organisatie van het evenement is in handen van Nederland en Spanje.

Nederland – Ierland was een replay van de finale in Londen van het wereldkampioenschap van vier jaar geleden, ruim gewonnen door Oranje. Nederland werd ook in 2014, in Den Haag, wereldkampioen.