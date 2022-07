Jakobsen sprint bij debuut naar ritwinst in Tour de France

De Nederlander Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. De rit, de tweede op Deens grondgebied, eindigde in Nyborg, kort na een passage over een 18 kilometer lange brug. Jakobsen, die rijdt voor Quick-Step Alpha Vinyl en debuteert in de Tour, versloeg in de massasprint de Belg Wout van Aert en de Deen Mads Pedersen. Van Aert, van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, neemt dankzij bonificatieseconden de gele trui over van zijn landgenoot Yves Lampaert.

Zondag volgt de derde en laatste etappe op Deense bodem. Het is een vlakke rit van Vejle naar Sønderborg. Na een reisdag gaat de Tour dan dinsdag verder in Frankrijk.

Meteen na de officiële start ontstond een kopgroep van vier renners: met Magnus Cort als thuisrijder en verder de Noor Sven Erik Bystrøm en de Fransen Cyril Barthe en Pierre Rolland. Cort en Bystrøm mikten op het veroveren van de bergtrui. Hun Franse medevluchters konden niet volgen toen de weg omhoog liep. Cort was drie keer de snelste en hield het kort erna voor gezien voorop. Bystrøm nam weer wat afstand, maar de voormalig wereldkampioen bij de beloften zag zijn solopoging een kleine 30 kilometer verder stranden.

Op dat moment zagen de renners de brug over de Grote Belt al liggen. Kort voor het opdraaien werd er gevallen in het peloton waar de beste posities werden gezocht. Het leidde tot wat breuken in de grote groep en eenmaal voorbij de tolpoortjes had een breed uitgewaaierde groep de wind vol op kop. Amper op de brug was een valpartij met geletruidrager Lampaert als een van de slachtoffers. Dat leek slecht nieuws voor Jakobsen, voor wie de Belg vuil werk zou opknappen in de sprint. Maar Lampaert keerde vrij snel terug voorin.

De brug bleek een lange, niet al te spectaculaire aanloop naar een chaotische massasprint. Op het vasteland ging het goed mis met een massale valpartij waarbij zeker dertig renners betrokken waren. Maar Jakobsen had zijn helpers bij zich en wrong zich in de laatste honderden meters naar voren. Een kleine twee jaar na zijn zware ongeval in de Ronde van Polen boekte de 25-jarige sprinter uit Heukelum het mooiste succes uit zijn loopbaan.

Danny van Poppel sprintte naar de vierde plaats. In het klassement heeft Van Aert een seconde voorsprong op Lampaert, de Sloveen Tadej Pogacar staat derde. Mathieu van der Poel is zesde op 14 seconden van Van Aert.