Nadal volgende tegenstander Van de Zandschulp

Rafael Nadal is de tegenstander van Botic van de Zandschulp in de vierde ronde van Wimbledon. De 22-voudig grandslamkampioen had in de derde ronde weinig moeite om zich te ontdoen van de Italiaan Lorenzo Sonego, de mondiale nummer 54: 6-1 6-2 6-4.

De 27-jarige Sonego haalde vorig jaar de vierde ronde op Wimbledon, waarin hij verloor van Roger Federer. Tegen Nadal maakte hij geen moment aanspraak op wederom een plek bij de laatste zestien en na 2 uur en 3 minuten maakte Nadal het af. Bij 4-2 in de derde set werd het duel onderbroken vanwege het sluiten van het dak, in verband met duisternis. Sonego kwam nog terug tot 4-4, maar twee games later was de zege toch binnen voor de nummer 4 van de wereld.

Het duel tussen Nadal en Van de Zandschulp wordt maandag gespeeld. De twee troffen elkaar eind mei ook op Roland Garros en toen won Nadal in drie sets (6-3 6-2 6-4).

De 36-jarige Nadal mikt op zijn derde titel op Wimbledon en zijn eerste sinds 2010.