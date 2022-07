Nederlandse records zwemmers De Boer en Korstanje op kortebaan

Zwemmers Thom de Boer en Nyls Korstanje hebben in Amsterdam beiden een Nederlands record op de kortebaan neergezet. De Boer scherpte op de 50 meter vrije slag in de series zijn nationale record aan van 20,84 naar 20,78 seconden. Korstanje verbeterde op de 100 meter vlinderslag het bijna dertien jaar oude record van Joeri Verlinden.

De 23-jarige Korstanje tikte in het Sloterparkbad in de series aan in 49,49 seconden. Verlinden had jarenlang het record op zijn naam staan met 49,86. Korstanje heeft met 22,35 ook het Nederlands kortebaanrecord op de 50 vlinder in bezit. Op de langebaan is hij eveneens de snelste Nederlander op beide afstanden.

“Het rijtje is compleet nu. Alle Nederlandse records op de 50 en 100 vlinderslag, want de 200 vlinder ga ik niet zwemmen namelijk”, zei de Nijmegenaar, die zich kwalificeerde voor de WK in het 25 meterbad van eind dit jaar in AustraliĆ«. “Omdat ik in Amerika studeer, is dit bijna de enige mogelijkheid om me te kwalificeren voor het wereldkampioenschap in december in Melbourne. Ik ben er heel blij mee.”