Sprinters krijgen in Tour eerste kans op zege

Na de tijdrit van vrijdag krijgen de sprinters zaterdag in de Tour de France mogelijk de eerste kans op de zege. De tweede etappe is ook in Denemarken en gaat over 202 kilometer van Roskilde naar Nyborg.

Of het daadwerkelijk aankomt op een massasprint, moet duidelijk worden in het laatste deel van de rit. De 18 kilometer lange Grote Beltbrug is opgenomen in de etappe en die kan zorgen voor nervositeit en het ontstaan van zogenoemde waaiers in het peloton. In de aanloop naar de Grote Beltbrug moeten de renners drie beklimmingen van de vierde categorie over. Het parcours telt zaterdag vaak smallere wegen.

Yves Lampaert begint voor het eerst in zijn loopbaan in de gele leiderstrui. De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl heeft een voorsprong van 5 seconden op zijn landgenoot Wout van Aert van Jumbo-Visma. Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar uit Sloveniƫ staat na de tijdrit derde op 7 seconden achterstand. Mathieu van der Poel is op de vijfde plek, met 13 seconden meer dan Lampaert, de beste Nederlander.

