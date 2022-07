Tourpeloton vertrokken uit Roskilde voor tweede etappe

Vanuit Roskilde is het peloton vertrokken voor de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. Het is het tweede deel van een Deens drieluik, na de openingstijdrit in Kopenhagen. De Belg Yves Lampaert was vrijdag de verrassende winnaar, hij draagt de gele trui.

De rit voert over 202 kilometer naar Nyborg, dat bereikt wordt na een doortocht over een 18 kilometer lange brug. Die leidt het peloton over de Grote Belt, een zeestraat tussen de Deense eilanden Seeland en Funen. Eenmaal op het vasteland is het nog een kleine 3 kilometer naar de finish waar wellicht een massasprint wacht.

Wout van Aert zal zich daarin laten zien. De Belg van Jumbo-Visma zou dankzij de te verdienen bonificatieseconden de nieuwe leider kunnen worden. De finish wordt verwacht kort na 17.00 uur. Zondag is er nog een etappe in Denemarken.