Van Aert pakt geel en treurt niet om nieuwe tweede plaats

Net als vrijdag in de openingsetappe van de Tour de France eindigde Wout van Aert ook in de tweede etappe als tweede. Het went, zei de Belg van de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma. “Raymond Poulidor was ook een groot kampioen”, verwees hij naar de Franse legende, de in 2019 overleden opa van Mathieu van der Poel bovendien, die ook vaak als tweede eindigde. Een verschil was er ook. Van Aert veroverde zaterdag de gele trui dankzij bonificatieseconden. Die trui droeg Poulidor nooit.

“Het zou raar zijn om nu niet tevreden te zijn”, zei Van Aert in zijn zojuist verkregen trui bij tv-zender Sporza. “Het is een mooie start van deze Tour en ik ben blij dat ik hier morgen de gele trui kan showen.” Van Aert, in de tijdrit van vrijdag in Kopenhagen tweede achter zijn landgenoot Yves Lampaert, was in de massasprint geklopt door Fabio Jakobsen. “Ik zat goed in positie, met dank aan mijn ploeggenoot Christophe Laporte. Ik ging Mads Pedersen voorbij en dacht op dat moment dat ik ging winnen. Maar Fabio is heel snel van achteruit gekomen.”